«Огнедышащий» автобус парализовал движение на дороге в Италии

16 апреля рейсовый автобус, работающий на метане, воспламенился на провинциальной дороге 344, которая соединяет населённый пункт Понте-делла-Пьетра с городом Марчанизе (регион Кампания, провинция Казерта, Италия), передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Местный житель, рискуя своей жизнью, запечатлел охваченное огнём транспортное средство.

По сообщениям СМИ, водитель и механик компании, занимающейся перевозкой людей, успели покинуть автобус и не пострадали.

Для проведения операции по тушению автобуса карабинеры и местная полиция Перуджи временно перекрыли данный участок дороги и соседнюю магистраль.

Транспортное средство было полностью уничтожено. Никто не пострадал. По данным итальянских СМИ, водитель должен был доставить автобус в автомастерскую, но не доехал буквально несколько километров до сервиса.