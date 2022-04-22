«Огнедышащий» автобус парализовал движение на дороге в Италии - ВИДЕО
16 апреля рейсовый автобус, работающий на метане, воспламенился на провинциальной дороге 344, которая соединяет населённый пункт Понте-делла-Пьетра с городом Марчанизе (регион Кампания, провинция Казерта, Италия), передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Местный житель, рискуя своей жизнью, запечатлел охваченное огнём транспортное средство.
По сообщениям СМИ, водитель и механик компании, занимающейся перевозкой людей, успели покинуть автобус и не пострадали.
Для проведения операции по тушению автобуса карабинеры и местная полиция Перуджи временно перекрыли данный участок дороги и соседнюю магистраль.
Транспортное средство было полностью уничтожено. Никто не пострадал. По данным итальянских СМИ, водитель должен был доставить автобус в автомастерскую, но не доехал буквально несколько километров до сервиса.
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