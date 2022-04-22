Илон Маск заявил о необходимости увеличить инвестиции в добычу лития

Американский предприниматель, владелец Tesla Илон Маск призвал увеличить инвестиции в добычу лития. Нехватка этого металла мешает развитию индустрии электромобилей, пояснил он. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам необходимо помочь металлургии в этом. Я бы обязательно поощрял предпринимателей, которые пытаются войти в литиевый бизнес. Запасы лития - ключевые для нас на данный момент", - сказал Маск.

По его словам, литий нужен для производства аккумуляторов электрокаров.

Tesla будет доставлять новые машины клиентам без зарядных кабелей, сообщил ранее Electrec. Вместо того, чтобы выдавать провод бесплатно, как это было ранее, Tesla предлагает купить его дополнительно за $275 при использовании бытовой сети на 120 вольт или за $400 - на 240 вольт.

"Статистика их использования была очень низкой, поэтому это казалось расточительным. В качестве небольшого плюса мы добавим больше адаптеров в комплект мобильных разъемов", - пояснял Маск.

На начальном этапе Tesla комплектовала свои автомобили кабелями двух типов, для бытовой розетки и высоковольтной зарядной станции. Позднее она оставила в комплекте поставки только кабель для зарядки машины от бытовой сети.