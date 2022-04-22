Стратегический бомбардировщик загорелся в США во время обслуживания

Во время планового обслуживания в США вспыхнул стратегический бомбардировщик B-1B Lancer американских Военно-воздушных сил (ВВС). Пожар, по данным Airforce Times, произошел 21 апреля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что техника обслуживалась на авиабазе Дайс в Техасе. Огонь вспыхнул, когда специалисты работали с двигателем General Electric F-101-GE-102. Это произошло примерно в 22:00 по местному времени.

При пожаре пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь, после чего отпустили на домашнее лечение.

Отметим, что к этой авиабазе приписано 7-е бомбардировочное крыло 12-й армии Боевого авиационного командования ВВС США. На его вооружении стоят стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

"Наш флот B-1 и боевые истребители по-прежнему готовы выполнить любую ударную задачу дальнего действия", - заключил после пожара командир крыла полковник Джозеф Крамер.