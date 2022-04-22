Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

Турция делает все возможное для продолжения стамбульского процесса между Россией и Украиной и готова организовать диалог на уровне глав государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу журналистам в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, если президенты двух соседних стран примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.

Президент также выразил надежду на подвижки в украинско-российских переговорах.