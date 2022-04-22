https://news.day.az/world/1455658.html Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского в Стамбуле - Эрдоган
Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского в Стамбуле - Эрдоган
Турция делает все возможное для продолжения стамбульского процесса между Россией и Украиной и готова организовать диалог на уровне глав государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу журналистам в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, если президенты двух соседних стран примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.
Президент также выразил надежду на подвижки в украинско-российских переговорах.
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