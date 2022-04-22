В Шанхае возобновили производство 70% предприятий

В Шанхае возобновили производство 70% ключевых предприятий на фоне интенсивной работы, которую мегаполис ведет в рамках борьбы с новой вспышкой заболеваемости COVID-19, заявил вице-мэр города Чжан Вэй на пресс-брифинге в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, в том числе восстановили выпуск автомобилей SAIC Motor и Tesla, предприятия по производству автокомплектующих также последовательно восстанавливают работу, сообщает агентство "Синьхуа". На относительно высоком уровне сохраняется эффективность использования производственных мощностей у ведущих производителей полупроводников и химических предприятий, добавил чиновник.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома.

По состоянию на пятницу в Шанхае зафиксировали 17,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 11 летальных исходов от последствий заражения. На Шанхай сейчас приходится 95% случаев от общей заболеваемости в Китае.