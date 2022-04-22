На Сахалине столкнулись седан и внедорожник, есть погибшие

Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, в том числе 17-летний подросток, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Все произошло в пятницу, 22 апреля, около 20:15 вечера (13:15 по бакинскому времени) на улице Победы в Холмске. Водитель Toyota Land Cruiser Prado, не уступив дорогу на повороте, столкнулся с Toyota Mark II. Удар был такой силы, что автомобили сильно искорежило. От полученных травм на месте происшествия погибли водитель внедорожника и его несовершеннолетний пассажир. Находившиеся в седане три человека попали в больницу.

Что стало причиной ДТП, еще предстоит установить.