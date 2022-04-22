https://news.day.az/world/1455703.html Крупный пожар в окрестностях Москвы - ВИДЕО
Крупный пожар в окрестностях Москвы - ВИДЕО
В городе Королёв сильный пожар. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, передает Day.Az со ссылкой на glavcom.
В то же время неизвестно, где вспыхнул пожар и какое здание пылает. Повний текст читайте тут:
Королев - город областного подчинения в Московской области в России, в 5 км к северо-востоку от Москвы.
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