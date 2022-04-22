Крупный пожар в окрестностях Москвы

В городе Королёв сильный пожар. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, передает Day.Az со ссылкой на glavcom.

В то же время неизвестно, где вспыхнул пожар и какое здание пылает. Повний текст читайте тут:

Королев - город областного подчинения в Московской области в России, в 5 км к северо-востоку от Москвы.