Крупный пожар в окрестностях Москвы
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В городе Королёв сильный пожар. Об этом сообщили местные Telegram-каналы,  передает Day.Az со ссылкой на glavcom.

В то же время неизвестно, где вспыхнул пожар и какое здание пылает. Повний текст читайте тут: 

Королев - город областного подчинения в Московской области в России, в 5 км к северо-востоку от Москвы. 