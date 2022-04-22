https://news.day.az/world/1455710.html Взрыв в мечети в Афганистане - есть погибшие и пострадавшие
Взрыв в мечети в Афганистане - есть погибшие и пострадавшие
Взрывное устройство сработало в мечети в провинции Кундуз в Афганистане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу афганское агентство Aamaj News.
Мечеть расположена в районе Имам Сахиб провинции Кундуз.
В общей сложности не менее 30 человек погибли и пострадали при взрыве в мечети.
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