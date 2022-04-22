Взрыв в мечети в Афганистане

- есть погибшие и пострадавшие

Взрывное устройство сработало в мечети в провинции Кундуз в Афганистане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу афганское агентство Aamaj News.

Мечеть расположена в районе Имам Сахиб провинции Кундуз.

В общей сложности не менее 30 человек погибли и пострадали при взрыве в мечети.