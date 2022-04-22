В Рио вернулся карнавал

Ритмы самбо, бой барабанов, яркие костюмы, всеобщее ликование. Карнавал вернулся в Рио-де-Жанейро. Тысячи людей заполонили улицы и площади города, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Два года мероприятие отменялось или откладывалось в связи с пандемией. И в нынешнем его перенесли с февраля на апрель из-за распространения варианта омикрон. Власти Рио не давали разрешения на народные гуляния, но мэр дал понять, что не станет мешать жителям и туристам праздновать.

Представители 12 школ самбо примут участие в танцевальном шествии. За происходящим с трибун самбадрома будут следить 70 тысяч зрителей. Темы карнавала - борьба с расизмом и африканские мотивы.

В 2020 году всего праздничные мероприятия в Рио посетили 7 миллионов человек. На этот раз, из-за эпидемиологической ситуации, это число будет в разы меньше.