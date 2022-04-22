В Иране будет построено 40 новых городов, чтобы избежать проблем с перенаселением и ростом цен на жилье.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасими.

Он отметил, что в новых городах будет построено 600 тысяч домов.

Отметим, в столице Ирана Тегеране уже построены 2 городка, в которых могут разместиться 55 тыс. человек.

За последние пять лет цены на жилье в иранских городах резко выросли. По этой причине для решения проблемы были реализованы различные проекты.

Согласно осуществляемому президентом Ирана проекту, правительство будет строить небольшие городки вокруг крупных городов, чтобы люди из разных слоев общества могли получить доступ к более дешевому жилью.