Макрон заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что это наша обязанность продолжать переговоры с президентом Путиным. Есть только один канал связи, и его нужно сохранить", - сказал Макрон. По его мнению, продолжение переговоров "поможет сохранить жизни".

Он также отметил, что если Франция не будет вести диалог с российским лидером, то "участниками переговоров будут Китай и Турция".

Он в случае переизбрания "не исключает возможности, что проведет переговоры с президентом Путиным", но "прежде проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским". По словам французского лидера, темой диалога может стать организация гуманитарного коридора в Мариуполе и оказание медицинской помощи.