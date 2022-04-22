Президент Индонезии ввел запрет на экспорт пальмового масла

Власти Индонезии вводят запрет на экспорт пальмового масла и сырья для его производства. Об этом в пятницу объявил президент Джоко Видодо в специальном видеообращении, распространенном его администрацией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с 28 апреля, правительство запрещает экспорт сырья и пальмового масла, о снятии ограничений будет сообщено дополнительно", - указал глава государства. Видодо объяснил это решение "необходимостью регулирования цен на внутреннем рынке, которые должны стать более доступными".

За месяц цены на пальмовое масло выросли в стране почти в два раза. На прошлой неделе в ряде крупных городов республики прошли масштабные выступления студентов, одним из главных лозунгов стало повышение стоимости продовольствия, в том числе масла.

Индонезия является крупнейшим в мире производителем и экспортером пальмового масла.