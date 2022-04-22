В Шанхае ужесточили условия локдауна

В Шанхае, который находится в условиях жесткого локдауна, ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О каких точных мерах идет речь, издание не сообщает, однако предполагается, что даже люди, не болеющие COVID-19 в районах с низкой заболеваемостью, в ближайшее время не смогут свободно передвигаться по городу. Помимо этого, руководство города недавно ввело ежедневное тестирование большей части жителей на признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Наша цель - как можно скорее добиться нулевого уровня COVID-19 в городе", - сообщили власти.