https://news.day.az/world/1455779.html Глава МИД Кыргызстана покинул свой пост
Глава МИД Кыргызстана покинул свой пост
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Казакбаев Руслан Айтбаевич освобожден от занимаемой должности министра иностранных дел КР.
Как передает Day.Az со ссылкой на Kabar, об этом сообщает пресс-служба президента.
Другим Указом Садыра Жапарова Кулубаев Жээнбек Молдоканович назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел КР, и он освобожден от ранее занимаемой должности.
Напомним, Жээнбек Кулубаев руководил отделом внешней политики администрации президента КР.
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