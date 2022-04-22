https://news.day.az/world/1455782.html На севере Сирии нейтрализованы 7 террористов РПК/YPG
На севере Сирии нейтрализованы 7 террористов РПК/YPG
Силы безопасности Турции нейтрализовали семерых террористов РПК/YPG на севере Сирии.
Об этом говорится в сообщении Министерство национальной обороны Турции, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжит решительную борьбу против террористов группировки.
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