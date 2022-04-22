На севере Сирии нейтрализованы 7 террористов РПК/YPG

Силы безопасности Турции нейтрализовали семерых террористов РПК/YPG на севере Сирии.

Об этом говорится в сообщении Министерство национальной обороны Турции, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжит решительную борьбу против террористов группировки.