Эрдоган назвал Стамбульский процесс кратчайшим путем к миру в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждена региональная проблематика с акцентом события в Украине. Президент Эрдоган заявил, что Стамбульский переговорный процесс по-прежнему остается самым надежным и кратчайшим путем к успеху усилий по установлению мира в Украине и выходу из кризиса вокруг этой страны.

Глава государства сообщил, что Анкара поддерживает контакты с Киевом и Москвой по вопросу формирования гуманитарных коридоров в Украине.

Турецкий лидер указал на необходимость продолжения консультаций относительно шагов, которые помогут положить конец событиям в Украине и минимизировать ее глобальные последствия.