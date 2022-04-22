В афганской мечети произошел взрыв, много погибших

Взрывное устройство сработало в мечети в провинции Кундуз в Афганистане. Об этом сообщает в пятницу афганское агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мечеть расположена в районе Имам Сахиб провинции Кундуз, в северной части страны.

Заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном движением "Талибан", Забихулла Муджахид на своей официальной странице в Twitter подтвердил данные о 33 погибших. По его словам, еще 43 человека получили ранения.

"Мы с прискорбием узнали о том, что сегодня днем в мечети в районе Имам Сахиб провинции Кундуз произошел взрыв. 33 человека, в том числе дети, были убиты, еще 43 получили ранения. Мы осуждаем это преступление, желаем погибшим попадания в рай, а раненым - скорейшего выздоровления", - подчеркнул Муджахид. Он также добавил, что "виновниками произошедшего являются бунтари и зловредные элементы", для поимки которых движением "Талибан" прилагаются "серьезные усилия".