Макрон назвал второй тур президентских выборов референдумом о будущем Франции

Предстоящий 24 апреля второй тур президентских выборов станет референдумом о будущем Франции. Такое мнение высказал в своем заключительном предвыборном интервью президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это будет референдум о будущем Франции", - сказал он в эфире телеканала BFM, призвав французов голосовать. По словам Макрона, "в 2016 году миллионы избирателей в США задавались вопросом, зачем голосовать на выборах президента, но на следующий день после избрания Дональда Трампа они об этом сожалели".

"Французам предстоит сделать выбор между программами, которые фундаментально отличаются друг от друга по своим ценностям и отношению к будущему страны", - сказал Макрон. "Это выбор между тем, оставаться в Европе или нет, - сказал он. - Когда речь идет о выходе из программ Евросоюза, то это означает выход из ЕС". Макрон предупредил, что неучастие в выборах может обернуться для французов тяжелыми последствиями.

Комментируя результаты опросов общественного мнения, которые предрекают победу Макрону, французский лидер отметил, что "ничто не решено, решают не опросы, а кто придет голосовать в день выборов".

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному службой Elabe, за Макрона свои голоса готовы отдать 55,5% избирателей.