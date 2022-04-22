Минобороны РФ сообщило о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере "Москва"

Один военнослужащий погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести "в ходе борьбы за живучесть" ракетного крейсера "Москва", сообщило Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Там добавили, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

"Министерство обороны Российской Федерации оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести", - заверили в ведомстве.

Минобороны утверждает, что по результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва" большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

"Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву, по истечению сроков службы будут уволены в запас", - сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе на флагмане Черноморского флота России крейсере "Москва". Поздним вечером 14 апреля министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке.