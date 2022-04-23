Нидерланды завершили развертывание ЗРК Patriot в Словакии

Голландский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot приведен в состояние боевой готовности в Словакии.

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комплекс готов к защите жизненно важных объектов в стране от возможных угроз с воздуха", - заявили власти.

"Мы приложили много усилий на этой неделе, чтобы подготовить все для развертывания, и сегодня первые пусковые системы готовы к отражению атак, - сказал командующий подразделением подполковник Патрик Веккинг. - Теперь мы можем распознавать и отражать любые угрозы с воздуха 24 часа в день, семь дней в неделю".

Развертывание комплексов Patriot осуществляется Нидерландами совместно с Германией. Голландская сторона предоставляет один комплекс с несколькими системами запуска ракет, немецкая сторона - два комплекса. Они будут развернуты как минимум на полгода в центральной части Словакии рядом с военным аэродромом под городом Слиачем. Нидерландами также направлены 150 военных, которые отвечают за развертывание и функционирование своего комплекса.