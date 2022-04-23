Байден стал вторым после Трампа в списке самых непопулярных президентов США

Лишь 41% американцев одобряют деятельность президента США Джо Байдена на посту главы государства, свидетельствуют данные исследования Gallup, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что это средний показатель за пятый квартал президентского срока Байдена, который начался 20 января и завершился 19 апреля.

Сравнение этого рейтинга со средним показателем других американских президентов с 1950-х годов за аналогичный период их сроков показало, что меньшее количество американцев одобряло деятельность только одного президента США - Дональда Трампа. Его рейтинг за аналогичный период составлял 39%.

Таким образом, у Байдена второе место в списке президентов с наихудшим рейтингом одобрения.

"С исторической точки зрения, средний показатель Байдена в пятом квартале ниже, чем у какого-либо другого избранного президента США, если не считать рейтинг Трампа", - говорится в сообщении Gallup.

Как показало исследование, наиболее популярным президентом в первый квартал года был Джордж Буш-младший: его в тот период поддерживали 79,5% участников опроса.