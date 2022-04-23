Стрельба в Вашингтоне

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной в пятницу возле одной из школ в столице США. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел рядом с Университетом округа Колумбия. Согласно сведениям полиции, пострадали двое взрослых мужчин и несовершеннолетняя девушка. Информации об их состоянии нет.