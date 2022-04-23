В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в пятницу в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 42 километрах к юго-востоку от города Мостар с населением около 104 тыс. человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.