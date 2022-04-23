https://news.day.az/world/1455802.html В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение
В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в пятницу в Боснии и Герцеговине.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 42 километрах к юго-востоку от города Мостар с населением около 104 тыс. человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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