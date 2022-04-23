https://news.day.az/world/1455803.html Чавушоглу посетит страны Латинской Америки
Чавушоглу посетит страны Латинской Америки
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 23 апреля отбудет с визитом в страны Латинской Америки, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В пресс-службе МИД Турции сообщили, что в период с 23 по 29 апреля глава дипломатии посетит Уругвай, Бразилию, Эквадор, Колумбию, Панаму и Венесуэлу.
Турецкий министр обсудит перспективы двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.
В рамках визита Чавушоглу в Бразилию состоится IV заседание Комиссии высокого уровня по сотрудничеству Турция-Бразилия, а Венесуэле турецкий министр примет участие в III заседании Совместной комиссии по сотрудничеству Турция-Венесуэла.
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