Чавушоглу посетит страны Латинской Америки

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 23 апреля отбудет с визитом в страны Латинской Америки, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В пресс-службе МИД Турции сообщили, что в период с 23 по 29 апреля глава дипломатии посетит Уругвай, Бразилию, Эквадор, Колумбию, Панаму и Венесуэлу.

Турецкий министр обсудит перспективы двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.

В рамках визита Чавушоглу в Бразилию состоится IV заседание Комиссии высокого уровня по сотрудничеству Турция-Бразилия, а Венесуэле турецкий министр примет участие в III заседании Совместной комиссии по сотрудничеству Турция-Венесуэла.