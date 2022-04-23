https://news.day.az/world/1455804.html Зеленский поблагодарил Британию за возвращение посольства в Киев
Зеленский поблагодарил Британию за возвращение посольства в Киев
Президент Украины Володимир Зеленский поблагодарил власти Великобритании за возвращение посольства в Киев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Я благодарен нашим британским друзьям за важное символическое решение, которое было объявлено именно сегодня, о возвращении посольства в Киев", - отметил глава украинского государства.
Он отметил, что Британия стала 21-м государством, которое возвращает дипломатическое представительство в украинскую столицу.
Как сообщалось, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 22 апреля сообщила о возвращении в Киев.
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