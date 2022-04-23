Европа и недели не протянет без российского газа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Европа не сможет продолжительное время обходиться без российского газа, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом", - написал он в ночь на субботу в своем телеграм-канале.

"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров.... Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев", - заявил он.

"Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает зампред Совбеза РФ.

Накануне Европейская комиссия подтвердила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций ЕС, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки.