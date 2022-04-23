Европа и недели не протянет без российского газа
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Европа не сможет продолжительное время обходиться без российского газа, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом", - написал он в ночь на субботу в своем телеграм-канале.

"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров.... Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев", - заявил он.

"Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает зампред Совбеза РФ.

Накануне Европейская комиссия подтвердила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций ЕС, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки.