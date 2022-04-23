США начали поставлять Украине РСЗО

Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Она отметила, что реактивные системы залпового огня, а также артиллерия, есть в последнем пакете помощи от США, и отдельно отметила, что поставка систем уже происходит.

"Системы РСЗО мы уже поставляем", - сказала Нуланд.

Она добавила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО с целью, чтобы Украина получила больше реактивных систем.

Отдельно она коснулась вопроса боеспособности украинских самолетов, отметив, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.

"И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно потому, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним... Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, имеется огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - заявила она.