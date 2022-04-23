Tesla врезалась в реактивный самолет стоимостью $3 млн

Автомобиль Tesla Model Y на автопилоте врезался в припаркованный легкий реактивный самолет Cirrus Vision, почти полностью развернув его.

Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео Tesla въезжает на очень медленной скорости в хвостовую часть одномоторного реактивного самолета. Новые Cirrus Vision сегодня стоят около $3 млн. Самолет получил повреждения, их масштаб не уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Журнал Motor Trend сообщил, что инцидент, по-видимому, произошел на Фелтс-Филд в Спокане, штат Вашингтон.

Ранее в результате аварии Tesla в Техасе погибли два человека - полицейские заявили, что это, скорее всего, произошло, когда автомобиль двигался на автопилоте.