Тяжелое ДТП в Саудовской Аравии

- есть погибшие и много пострадавших

В Саудовской Аравии произошло ДТП на автомобильной дороге, соединяющей два священных для мусульман города - Медину и Мекку. Об этом сообщила газета Alriyadh, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате ДТП с автобусом восемь человек погибли и 43 получили ранения. По данным властей, зарегистрировано три серьезных ранения, 10 травм средней тяжести, 30 стабильных случаев. Всего на месте происшествия 26 команд скорой помощи и шесть бригад под руководством полевого командования.

Глава управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани заявил, что, по предварительным данным, автобус перевернулся на дороге. Иные подробности случившегося не уточняются.