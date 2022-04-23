Взрыв на подземном руднике в России

Детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км произошла на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области. В результате погибли, по предварительным данным, три человека, сообщили в субботу в региональной прокуратуре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По факту происшествия на Гайском горно-обогатительном комбинате. По предварительным данным, сегодня, около 08:50 при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее о взрыве сообщил источник в экстренных службах. По его словам, никому из эвакуированных рабочих медицинская помощь не понадобилась. "По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горно-взрывных работ", - сообщил собеседник агентства.