Мальчик спрятался от оползня в холодильнике и провел там 20 часов

Мальчик из Филиппин спрятался в холодильнике от приближавшегося к его дому мощного оползня и провел внутри 20 часов. Об этом сообщает AsiaOne, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

11-летнего Си Джея Хасме обнаружили во время поисковой операции в округе Кантаньос. Он забрался в холодильник, когда увидел, что к поселку стремительно приближается оползень. Ребенку пришлось прятаться почти сутки, он получил множественные переломы, но выжил и сейчас идет на поправку.

Как рассказал дядя мальчика Хуанито Орельяно, один из родственников хотел спасти мальчика, но Хасме попросил его не рисковать и самостоятельно укрылся от стихии.

Несмотря на то, что жизни ребенка ничего не угрожает, он все еще находится в шоковом состоянии после пережитого. Кроме того, дядя пока боится сообщать ему, что его родители погибли во время оползня.

Стихийное бедствие случилось из-за тропического циклона Меги. По данным газеты The Manila Times, его жертвами стали по меньшей мере 224 человека.