Китайская художница и дизайнер одежды Кун Нин продемонстрировала по случаю Дня Земли новый костюм, который она назвала "Защитим Землю зонтиками из банановых листьев", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

День Земли проводится под эгидой ООН и призван привлечь внимание людей к защите окружающей среды.

Кун Нин продемонстрировала публике свой символический костюм у стен Запретного Города в Пекине. Её головной убор был украшен сверху глобусом, также укрытым зонтиком из банановых листьев.

"Я хочу дать понять людям, что каждый из нас должен открыть объятия Земле и защитить её словно зонтиком", - объяснила свой костюм художница.

66-летняя Кун Нин демонстрирует запоминающийся костюм по случаю Дня Земли уже 10 лет. Как правило, она создает его из бытовых предметов таких, как пластиковые мыльницы или маски. Таким образом она хочет привлечь внимание людей к вопросам экологии.

Последний перформанс художницы продолжался 20 минут. Многочисленные прохожие подходили к ней, чтобы сделать фотографию на память.

"Мы должны объединиться и показать нашу любовь к Земле, - сказала Кун. - Нам не нужна пандемия. Нам не нужна война. Мы все хотим прожить прекрасную жизнь".