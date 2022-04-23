Первые кадры с места взрыва на руднике в Оренбургской области

В распоряжении РЕН-ТВ появились первые кадры с рудника Оренбургской области, где произошел взрыв, передает Day.Az.

Три человека погибли в результате взрыва на руднике.

Инцидент произошел на предприятии "Гайский ГОК". 88 шахтеров смогли эвакуироваться самостоятельно, еще троих нашли без признаков жизни.

По последней информации, прокуратура уже подтвердила их гибель.

По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за нарушений техники безопасности при пиротехнических работах.