Louis Vuitton ограбили на $400 тыс. в США

Банда грабителей в масках ворвалась в бутик Louis Vuitton в американском Огайо и ограбила магазин, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в торговом центре Kenwood Towne Centre. Около десяти человек в масках влетели в Louis Vuitton, похитив оттуда за считанные минуты товары на сумму более 400 тысяч долларов.

После этого преступники выбежали из торгового центра, сели в черный седан и серый внедорожник и скрылись. Камеры смогли заснять момент побега.

Сейчас расследованием занимается полиция. В настоящий момент никого задержать не удалось, правоохранители просят передать любую информацию, которая позволит выйти на преступников.