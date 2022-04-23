Louis Vuitton ограбили на $400 тыс. в США - ВИДЕО
Банда грабителей в масках ворвалась в бутик Louis Vuitton в американском Огайо и ограбила магазин, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в торговом центре Kenwood Towne Centre. Около десяти человек в масках влетели в Louis Vuitton, похитив оттуда за считанные минуты товары на сумму более 400 тысяч долларов.
После этого преступники выбежали из торгового центра, сели в черный седан и серый внедорожник и скрылись. Камеры смогли заснять момент побега.
Сейчас расследованием занимается полиция. В настоящий момент никого задержать не удалось, правоохранители просят передать любую информацию, которая позволит выйти на преступников.
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