Разрушительное землетрясение на Балканах

Этой ночью Балканы содрогнулись от мощного землетрясения. Больше всего пострадали жители Боснии и Герцеговины, но последствия ударов ощутили и в соседних государствах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Люди в панике покидали свои дома. Здания рушились прямо на глазах. Уже известно об одном погибшем, ранены десятки. И судя по всему, сейсмологи не смогли это предвидеть.

Так, ведущая прогноза погоды на одном из черногорских телеканалов узнала, а точнее почувствовала стихию в прямом эфире.