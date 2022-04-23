В России врачи спасли новорожденную девочку весом полкилограмма

Врачам перинатального центра Наро-Фоминска удалось спасти ребенка с экстремально низкой массой тела. Недоношенная девочка родилась на 26-й неделе беременности и весила менее 500 г, сообщается на сайте Минздрава Московской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несколько недель малышка не могла самостоятельно дышать, питание получала через специальный зонд. Экстренное кесарево сечение врачи провели из-за развившегося у матери серьезного осложнения - преэклампсии.

"Состояние ребенка было крайне тяжелым. Более 2 месяцев она провела в нашем центре - малышка находилась на аппарате ИВЛ, длительное время получала питание через зонд", - сообщила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

За два месяца девочка набрала необходимый вес, сейчас она проходит курс реабилитации, который включает в себя массаж и физиотерапию. Жизни и здоровью новорожденной уже ничего не угрожает.