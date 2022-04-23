МКС уклонится от космического мусора

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" поможет Международной космической станции (МКС) уклониться от столкновения с космическим мусором в субботу, 23 апреля. Об этом "Роскосмос" сообщил в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Там пояснили, что двигатели корабля будут включены в 16:25 мск и придадут станции импульс в 1 метр в секунду, что позволит увеличить ее высоту на 1,8 километра. "После проведения маневра минимальная высота станции составит 413,91 километра, максимальная - 437,54", - указано в посте.

Отмечается, что в среднем коррекции орбиты станции проводятся 11 раз в год - они нужны в том числе для уклонения от космического мусора.