Круизное судно подало сигнал бедствия у берегов Японии

На севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно KAZU 1. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, судно примерно с 30 людьми на борту находится у берегов полуострова Сирэтоко недалеко от поселка Сяри.

Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту инцидента направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.