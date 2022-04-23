Круизное судно подало сигнал бедствия у берегов Японии
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На севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно KAZU 1. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, судно примерно с 30 людьми на борту находится у берегов полуострова Сирэтоко недалеко от поселка Сяри.

Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту инцидента направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.