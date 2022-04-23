Шокирующие кадры: после удара легковушка перевернулась 10-15 раз

Видеорегистратор, принадлежащий участнику дорожного движения, запечатлел драматичный инцидент, произошедший на скоростной автомагистрали, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Белый фургон, находящийся под управлением любителя быстрой езды, маниврируя между легковушками, врезался в седан, который совершил несколько переворотов. Каковы последствия инцидента, автор видео не уточнил.