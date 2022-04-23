В России выросло число зараженных коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 171, до 374 734. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В стране зафиксировали минимальное количество смертей из-за ковида за сутки с 12 октября 2020 года.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 8 829, до 18 128 691, сообщили в оперативном штабе.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,05%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 682, что на 0,8% больше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 44 регионах РФ, увеличилось в 35. Днем ранее было зарегистрировано 2 660 случаев госпитализации.