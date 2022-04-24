Мужчина пересек ж/д переезд перед «носом» поезда

Камера наблюдения, установленная на железнодорожном переезде в городе Брэнешти (жудец Илфов, Румыния) зафиксировала местного пенсионера, пересекшего пути перед несущимся со скоростью 150 км/ч составом IR 1587, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

По данным местных СМИ, 15 апреля местный житель, по всей видимости, имеющий проблемы со слухом, чудом не угодил под колёса поезда. Видеоролик, размещённый в соцсетях, вызвал дискуссию среди интернет-пользователей, многие из которых посчитали, что оставшийся неизвестным экстремал, принял облик немощного старца, чтобы продемонстрировать своё "бесстрашие".