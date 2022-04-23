Полет мотоциклиста, не успевшего проехать перед легковушкой, попал на камеру

Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля одного из участников дорожного движения, запечатлел драматичные моменты из жизни неизвестного мотоциклиста, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Судя по кадрам записи, размещённой на странице, посвящённой дорожной ситуации в Австралии в Facebook, первый байкер успел проскочить прямо перед "носом" автомобиля. Но его приятелю не повезло и он совершил столкновение с транспортным средством и в полёте продолжил движение. Автор видео не уточнил ничего о дальнейшей судьбе виновника ДТП и пешеходов, ожидающих на обочине магистрали.