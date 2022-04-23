Байден снова пожал руку человеку-невидимке

Глава американского Белого дома Джо Байден вновь удивил общественность. Завершая выступление в городе Сиэтл, президент США опять протянул руку для рукопожатия в никуда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Завершая поездку по стране речью о предлагаемых реформах, Байден попрощался со зрителями и обернулся с протянутой для рукопожатия рукой, однако позади него никого не было. Байден обернулся еще и снова протянул руку пустоте. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание.

Байден не впервые пытается пожать руку "человеку-невидимке". Подобный случай уже имел место неделю назад. Тогда, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по теме инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. После чего с растерянным видом Байден сделал несколько шагов от трибуны в поисках прохода, чтобы уйти со сцены.