Австрия заявила о зависимости от российского газа

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN заявил, что газовая отрасль страны зависима от российского газа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Австрия не поддержит эмбарго на газ из России. "Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку", - добавил он.

Бруннер также отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора". Глава ведомства отметил, что нет смысла в санкциях, которые наносят австрийской экономике "больший ущерб", чем российской.