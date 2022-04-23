В Великобритании предрекли гибель экономики Германии
Германии грозит "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны", предрекло британское издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Авторы материала считают, что гибель экономики ФРГ может произойти в случае, если Берлин введет эмбарго на российские энергоносители. Согласно прогнозу, ВВП Германии в 2022-2023 годах может сократиться на 6,5 процента, что, в свою очередь, погубит экономику страны, которая, как пишет издание, уже является "больным человеком" Европы.
Согласно подсчетам Бундесбанка, немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт в Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет 2 процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.
До этого вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор предупреждал, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в Германии может достигнуть 10 процентов. По его прогнозу, в течение года уровень инфляции составит семь-восемь процентов, а, возможно, и 10 процентов. Инфляция может достичь двузначного показателя в случае более ограниченного ввоза энергоносителей.
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