Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны

Голосование во втором туре президентских выборов во Франции начинается в субботу в заморских департаментах и диппредставительствах страны на американском континенте за сутки до материковой части страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первые участки в соответствии с январским правительственным декретом уже открылись в сообществе Сен-Пьер и Микелон близ Ньюфаундленда в Канаде в 12:00 по парижскому времени. В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.

Более раннее, чем в европейской части страны, голосование вызвано разницей часовых поясов. Окончательные результаты выборов будут объявлены одновременно в метрополии и на французских территориях в западном полушарии. На заморских территориях Франции проживают почти 2 млн избирателей, то есть примерно 4% электората.

Тем временем в европейской части страны в субботу строго соблюдается день тишины. Кандидаты отдыхают от предвыборных баталий. В континентальной Франции, как и на Корсике, избирательные участки откроются утром 24 апреля и завершат работу не позже 20:00 по местному времени. До их закрытия кандидатам и их представителям запрещено распространять предвыборные заявления, проводить общественные собрания, а также обновлять информацию на своих интернет-сайтах и публиковать сообщения в соцсетях.

Первый тур президентских выборов 2022 года состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. По итогам обработки всех бюллетеней во второй тур прошли два кандидата: действующий президент Франции Эмманюэль Макрон (27,84% голосов), баллотирующийся на второй срок, и кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,15% голосов). В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур, по итогам которого Макрон завоевал 66,1% голосов.