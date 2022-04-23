В Иране совершено покушение на командира КСИР

В иранской провинции Систан и Белуджистан совершено покушение на командира КСИР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Washington Post, неизвестные совершили вооруженное нападение на кортеж командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

При нападении погиб телохранитель командира. Вооруженные лица попытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но вскоре были задержаны. Задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении покушения.

Отметим убитый телохранитель Махмуд Абсалан был сыном одного из командиров КСИР.