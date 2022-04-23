https://news.day.az/world/1455989.html Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в блок НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ura.news.
"Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией", - сообщается на сайте парламента.
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