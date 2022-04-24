В Италии оценили вероятность спада экономики

Глава Банка Италии Иньяцио Виско в эфире телеканала Rai 3 заявил о готовности страны справиться с последствиями санкций против России, введенных на фоне ситуации в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Виско оценил вероятность спада экономики Италии и заявил, что рецессия маловероятна. Он объяснил, что конфликт в Украине "ограничен и не обладает таким глобальным измерением, как кризис 2009 года и пандемия".

"В следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьезно в конце года", - подчеркнул глава ЦБ Италии.

Кроме того, Виско ответил на вопрос, способна ли Италия выдержать последствия санкций против России. Он заявил, что "страна точно в состоянии справиться" с ними.

"Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего", - заявил он.