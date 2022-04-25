Во Франции начались протесты против итогов президентских выборов

Акции протеста против итогов президентских выборов проходят в крупных городах Франции, участники выражают недовольство предварительными данными о переизбрании на второй срок нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-портал Actu.

В частности, он публикует кадры с площади Святой Анны в коммуне Ренн, где сотни человек выкрикивают лозунги против Макрона, а также против его соперницы во втором туре, кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Группа агрессивных участников акции подожгла импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а также вступила в противостояние со стоящими в оцеплении стражами порядка.

В свою очередь портал Brut публикует видео с протестного марша в Тулузе. На этих кадрах запечатлены протестующие с транспарантом, на котором написано "Ни Макрон, ни Ле Пен - революция!". Демонстранты кричат, что "не подчинятся" и призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.

Напряженная обстановка сложилась и на площади Шатле в Первом округе Парижа, где некоторые участники акции протеста также вступают в стычки с полицией. По данным агентства Reuters, стражи порядка применили слезоточивый газ. Помимо этой акции в Париже проходят еще как минимум две подобных манифестации. Также массовые демонстрации были запланированы в Марселе, Нанте, Дижоне и других крупных городах страны.